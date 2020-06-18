Белград, , 17:14 — REGNUM Набор вин и табакерку подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову президент Сербии Александр Вучич. Об этом 18 июня сообщил сам Вучич в своём Instagram.

Глава МИД России Лавров находится с рабочим визитом в Сербии. В ходе встречи с Лавровым президент Сербии вручил ему памятные подарки. В своём Instagram глава Сербии разместил фото момента вручения с подписью: «Сербские вина и табакерка для дорогого друга».

Глава МИД России встретился в Белграде с президентом Сербии, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем и патриархом Иринеем. Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Сербии преподнёс в дар Сергею Лаврову гитару сербского производства с памятной надписью «Моему брату — Сергею».

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