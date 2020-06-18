Саратов, , 17:30 — REGNUM Проблемы коррупции во многом лежат в кадровой плоскости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил популярный блогер, депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ).

Комментируя результаты рейтинга Генеральной прокуратуры, согласно которому Саратовская область по уровню коррупции вошла в топ-10 субъектов РФ, местный парламентарий объяснил произошедшее тем, что в регионе на государственную службу предпочитают принимать по принципу личной лояльности, а не профессионализма.

«В Саратовской области существует большой политический кризис. Из-за отсутствия социальных лифтов в чиновники, во власть попадают непрофессиональные лица. Посты распределяются не по принципу таланта, а по принципу личной преданности», — заявил Бондаренко.

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