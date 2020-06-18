Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Основной темой переговоров с американским президентом Дональдом Трампом будет гипотетическое перемещение в Польшу военного контингента США из Германии, сообщил 18 июня журналистам польский президент Анджей Дуда.

Комментируя предстоящие переговоры, польский коллега Трампа сказал, что планирует обсуждать «с господином президентом» перспективы размещения американских военных, выводимых из Геммании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Трампа и Дуды в Белом доме должны состояться 24 июня. Ранее президент Штатов заявлял, что выведет половину своего военного контингента из Германии.

Польские власти рассчитывают, что американских военных переместят к ним.

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