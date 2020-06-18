Пекин, , 16:58 — REGNUM В Китае с возмущением воспринято принятие в США так называемого «акта о политике в области прав человека применительно к уйгурам 2020 года». Китайское правительство и народ выражают в связи с этим глубокое возмущение и решительный протест, сообщает 18 июня Синьхуа со ссылкой на заявление МИД КНР.

Подчеркивается, что американский «акт» преднамеренно оскорбляет и порочит ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, компрометирует китайскую политику в регионе и открыто попирает базовые принципы международных отношений и прежде всего принцип невмешательства во внутренние дела суверенных стран.

МИД Китая характеризует принятый в США документ как грубое внешнее вмешательство в сферу исключительной внутренней компетенции КНР.