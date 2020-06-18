Ханты-Мансийск, , 16:49 — REGNUM В Югре членов избирательных комиссий и наблюдателей за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию России в режиме видеоконференцсвязи обучали правильному санитарному поведению. Об этом сообщает пресс-служба избиркома ХМАО.

«Коронавирус — это вирус борьбы с отсутствием дисциплины. Напоминаю всем о необходимости неукоснительно соблюдать самим и требовать соблюдения от других всех норм и правил санитарной защиты», — отметил председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева сообщила о трёх уровнях защиты от коронавируса во время общероссийского голосования. Это защита временем — лимит пребывания избирателя на участке не более 15 минут. Защита расстоянием — соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра. Индивидуальная защита — маски, перчатки, каждому избирателю — отдельная ручка.

Также были оговорены вопросы дезинфекции участков, обеззараживания воздуха, работы с паспортом избирателя и другие организационные моменты.