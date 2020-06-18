Багдад, , 16:37 — REGNUM Протест выразил МИД Ирака Ирану из-за инцидента 16 июня на ирано-иракской границе, 18 июня сообщили в иракском внешнеполитическом ведомстве.

Протест Багдада связан с артиллерийскими обстрелами, которые осуществили военные Ирана рядом с населённым пунктом Хаджи Умран (провинция Эрбиль, Ирак).

Багдад отметил, что Тегеран нанёс урон инфраструктуре Эрбиля, шок испытали жители селений. Иранскому послу, вызванному в иракский МИД, была вручена нота протеста.

«Мы осуждаем подобные действия и призываем иранскую сторону уважать суверенитет Ирака», — сообщили в пресс-службе иракского МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстрел, по данным СМИ, иранскими военными селений в Эрбиле (находится на территории Иракского Курдистана), произошёл 16 июня.

По времени он совпал с бомбардировкой курдов, проживающих в этом районе, произведённой ВВС Турции.

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