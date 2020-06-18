Ярославль, , 16:23 — REGNUM В Ярославской области голосование по Конституции совместят с выбором местных проектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети губернатора Ярославской области. Вместе с общероссийским голосованием ярославцы смогут выбрать объекты реконструкции и благоустройства дворовых и общественных территорий.

Логотип общероссийского голосования

«Через неделю в Ярославской области, как и по всей стране, начнётся голосование по поправкам в Конституцию. Это важнейшее событие в общественно-политической жизни страны и ответственное решение для каждого из нас. Можно бояться изменений, а можно двигаться вперёд и развиваться. Новая конституция закрепляет важные социальные гарантии, позволяющие повысить качество нашей жизни. Есть время познакомиться с предложенными поправками и сделать свой выбор. В это же время на участках можно будет выбрать и новые объекты, которые мы реализуем в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2021 году», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Голосование продлится с 25 июня по 1 июля.

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