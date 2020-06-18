Бишкек, , 16:10 — REGNUM В 2014 году власти России, утверждая уставной капитал Российско-Киргизского фонда развития, предоставила $500 млн (34,7 млрд рублей) и пообещала помочь с изысканием такой же суммы для его увеличения. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров на заседании парламента Киргизии.

По словам народного избранника, обещанные деньги до сих пор не поступили на счета фонда, что является недоработкой правительства Киргизии.

Парламентарий потребовал от чиновников активизировать переговорный процесс, поскольку киргизстанские предприниматели в сложной экономической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса, нуждаются в дополнительных кредитах от РКФР.

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