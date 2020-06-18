Москва, , 16:09 — REGNUM Движение по защите прав избирателей «Голос» считает, что голосование по поправкам к Конституции утратило легитимность. В докладе, представленном организацией, говорится, что кампания проводится в условиях пандемии коронавируса и это накладывает ограничение базовых прав и свобод, в том числе, свободы собраний, передвижения и плюрализма мнений.

Авторы доклада считают, что в отличие от выборов, необходимости проводить голосование в сложных эпидемиологических условиях не было.

«Движение «Голос» само уже давно утратило легитимность, дискредитировав себя в различных российских волеизъявлениях. И делать такие безосновательные заявления по крайней мере некорректно. На самом деле, движение «Голос» известно тем, что наблюдает за чистотой волеизъявления. Вот пусть оно и занимается наблюдением за чистотой и прозрачностью волеизъявления, а не делает на пустом месте ничем не подкрепленные заявления о том, что нельзя проводить в период эпиденмии никакие волеизъявления. Сербия 21 июня проводит выборы, в юле — Хорватия и Франция (второй тур региональных выборов). Мы проводим голосование по поправкам в Конституцию. Это гораздо важнее, чем какие-то региональные выборы», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.