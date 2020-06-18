Минск, , 16:09 — REGNUM Перспективы белорусско-польского военного сотрудничества обсудили сегодня, 18 июня начальник департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Белоруссии генерал-майора Олег Воинов и посол Польши Артур Михальский. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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«По инициативе польской стороны 18 июня 2020 г. состоялась встреча Стороны обсудили ход реализации двусторонних мероприятий в условиях пандемии COVID-19, а также перспективные направления белорусско-польского военного сотрудничества», — сказано в кратком официальном сообщении.

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До этого, 11 июня состоялись переговоры министра обороны Белоруссии генерал-майора Виктора Хренина с министром обороны Украины Андреем Тараном. Минобороны Белоруссии сообщало: «В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и развития военно-политической обстановки в регионе, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества между двумя государствами».

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Напомним, во время государственного переворота на Украине («майдана 2014 года») официальный Минск занял сторону мятежников. Александр Лукашенко поддержал киевскую хунту в установлении своей власти на всей территории соседней постсоветской республики, в том числе в подавлении сопротивления Донбасса.

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