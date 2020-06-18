Москва, , 16:09 — REGNUM Коронавирусной инфекцией болели более 30 депутатов Госдумы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На сегодня, если суммировать тех, кто болеет, и тех, у кого уже найдены антитела, то в сумме будет более 30 депутатов», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

Он рассказал, что на пленарных заседаниях депутаты находятся в масках.

«Но если депутат выходит на трибуну или на трибуну выходит министр, маска снимается, потому что она мешает», — пояснил Володин.

Кроме того, в качестве меры безопасности отключается кондиционирование зала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России на фоне пандемии коронавируса был объявлен режим повышенной готовности, жите страны выполняют санитарно-эпидемиологические требования.