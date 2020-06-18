Вильнюс, , 16:05 — REGNUM Почётный председатель партии «Союз Отечества» — Христианских демократов Литвы Витаутас Ландсбергис, который сегодня, 18 июня присутствовал во время ежегодного доклада президента Литвы Гитанаса Науседы, признался, что ему не хватило от президента внимания к вопросу БелАЭС, который Науседа, по его мнению, затронул лишь вскользь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Больше всего ждал, ведь это основная проблема Литвы и жизненно важная проблема, то есть угроза самому нашему существованию. (…) Маловато об этом говорилось. Я вижу положение следующим образом: Литва как красивая девушка, которая стоит в своем саду, а из-за забора на нее набрасывают петлю и душат, но говорят: мы делаем это со своей суверенной территории. Другой конец веревки находится за границей, поэтому вы ничего не можете сделать. Я думаю, что мы можем сделать больше, и делать это нужно сегодня», — сказал Ландсбергис, комментируя журналистам выступление Науседы.

Науседа, выступая перед парламентом с ежегодным посланием, назвал Белорусскую АЭС «двенадцатилетней ошибкой Литвы».