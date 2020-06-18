Вильнюс, , 16:03 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 18 июня, выступил с речью во время первого своего после избрания годового послания в парламенте Литвы, заявил о возобновлении сотрудничества с Белоруссией, однако пообещал не пересекать «красные линии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы возобновили диалог с соседней Белоруссией, не переступая обозначенных нами красных линий, связанных с вопросами ядерной энергетики и прав человека. Суверенитет Белоруссии находится и в интересах национальной безопасности Литвы», — сказал Науседа.

Он добавил, что саммит стран Европейского союза и «Восточного партнерства», который состоится сегодня, является «важным сигналом для участников этой программы».

«Проведению реформ в странах «Восточного партнерства» может способствовать четкое видение и алгоритм действий, который позволит этим государствам приблизиться к Европе. Если в них не будет места для европейских ценностей, найдется место для других — не обязательно западных», — добавил президент Литвы.