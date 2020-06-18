Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Член Высшего совета юстиции Грузии Ана Долидзе, лидер «Гражданского движения» Алеко Элисашвили и депутат парламента Грузии из фракции «Независимые депутаты» Леван Коберидзе 18 июня объявили о создании политической платформы, сообщает агентство Report.

Как рассказала во время брифинга Долидзе, теперь есть платформа для дискуссий и обмена мнений между «истинными патриотами», которые едины в своем желании направить Грузию по евроатлантическому пути.

«Мы видим, что наша страна погрязла в болоте безнадежности, и у наших сограждан есть только выбор между плохим и худшим. Мы считаем, что суть политики состоит в том, чтобы служить людям, а не распределять привилегии», — заявила Долидзе.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланированы парламентские выборы. Стоит отметить, что ранее оппозиционные партии для обсуждения общих целей и действий собирались в офисе Лейбористкой партии.

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