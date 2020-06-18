Златоуст, Челябинская область, , 16:03 — REGNUM В Златоусте Челябинской области неизвестные нанесли цифры на памятник Николаю II. Это произошло 16 июня, пишут СМИ.

Инцидент произошел 16 июня. Неизвестные написали краской цифру 1903. Как пишет Накануне.Ru, именно в 1903 году в златоусте расстреляли демонстрацию рабочих. Тогда погибли 69 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. ОТметим, памятник был открыт в 2018 году. ОН находится на территории Серафимовского кафедрального собора.