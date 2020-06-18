Минск, , 15:57 — REGNUM Избирательный штаб Виктора Бабарико — основного соперника Александра Лукашенко в ходе нынешней президентской кампании, заявил о фактах «вопиющих нарушений и произвольностью задержания» Светланы Купреевой — члена инициативной группы Бабарико. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте штаба оппозиционного кандидата.

Члена инициативной группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии Виктора Бабарико задержали 11 июня. С тех пор она находится за решёткой.

Её подозревают «в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК (уклонении от уплаты налогов), сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222,89 рублей, то есть в эквиваленте почти 4 млн долларов США», сказано в сообщении штаба экс-банкира.

«При этом арестованная в связи с участием в избирательной компании Светлана Купреева проживает с престарелой матерью, которой 81 год, в старой «хрущевке», которая принадлежит матери. Ценного имущества у семьи нет», — обратили внимание в штабе Бабарико.

Там подчеркнули: «Светлана Купреева не являлась сотрудником Белгазпромбанка и не работала ни в одной из фирм, в которых прошли обыски. Она была просто подругой семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы».

Суд не рассматривал жалобу защиты на меру пресечения арестованной в виде заключения под стражу. «Светлана продолжает находиться в СИЗО КГБ, обвинение ей не предъявлено. Адвокату отказывают в посещении Светланы, ссылаясь на эпидемию, хотя в других следственных изоляторах адвокатам разрешено посещать подзащитных», — отметили в Штабе Бабарико.

«Поданная в Генеральную прокуратуру жалоба на недопуск адвоката к подзащитному остается без реакции со стороны прокурора. В связи с совокупностью вопиющих нарушений и произвольностью задержания Светлана Купреева может быть признана политической заключенной. Штаб Виктора Бабарико требует освобождения Светланы Купреевой и прекращения преследования членов инициативной группы», — заявили сторонники Бабарико.

Напомним, сегодня, 18 июня сам Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны при сдаче в Центризбирком подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Они допрашиваются в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии без адвокатов. На загородной вилле Бабарико прошёл обыск.

Накануне, 17 июня, по распоряжению спецслужб был заблокирован счёт избирательного штаба Бабарико в государственном «Беларусбанке». МИД Белоруссии заверяет послов Евросоюза в законности происходящего и предупреждает о недопустимости вмешательства во внутренние дела постсоветской республики.

На завтра, 19 июня Александр Лукашенко запланировал большое совещание с белорусскими банкирами. До этого по распоряжению правительства Белоруссии субъектам хозяйствования Белоруссии было предписано перевести счета из банков с российским капиталом.

По информации избирательного штаба Виктора Бабарико, за его выдвижение кандидатом в президенты собрано более 425 тысяч подписей граждан. Из них подавно в Центризбирком 200 тысяч — в два раза больше, чем требуется по Избирательному кодексу для регистрации и выдачи удостоверения кандидата в президенты.

Правозащитники опубликовали большой список репрессированных общественных активистов, среди которых — политзаключённый Сергей Тихановский, официально зарегистрированный Центризбиркомом как глава избирательного штаба своей жены Светлан Тихановской.

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