Киев, 18 июня 2020, 15:53 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.
За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.
Депутаты Рады рассматривали три законопроекта и отклонили варианты авторства Юлии Тимошенко и депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василия Нимченко. Принят в итоге был законопроект о референдуме, предложенный президентом Зеленским.
Текст принятого законопроекта состоит из 13 разделов и 131 статьи.
Дата голосования за документ во втором чтении и в целом пока неясна.
ИА REGNUM напоминает, что уже в ближайшее время на референдуме народ Украины должен высказаться по вопросу продажи земли иностранцам. Такая норма содержится в земельной реформе, принятой на Украине весной этого года.