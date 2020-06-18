Киев, , 15:53 — REGNUM Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты Рады рассматривали три законопроекта и отклонили варианты авторства Юлии Тимошенко и депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Василия Нимченко. Принят в итоге был законопроект о референдуме, предложенный президентом Зеленским.

Текст принятого законопроекта состоит из 13 разделов и 131 статьи.

Дата голосования за документ во втором чтении и в целом пока неясна.

ИА REGNUM напоминает, что уже в ближайшее время на референдуме народ Украины должен высказаться по вопросу продажи земли иностранцам. Такая норма содержится в земельной реформе, принятой на Украине весной этого года.