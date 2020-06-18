Москва, , 15:49 — REGNUM Госдума на «парламентском туризме» и других мерах сэкономила почти 2,5 млрд рублей. Такие данные привел спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы убрали зарубежный парламентский «туризм», и многие другие решения приняли. Это позволило нам за прошедшие почти четыре года полномочий Государственной думы седьмого созыва сэкономить порядка 2 млрд 360 млн рублей», — цитирует Володина издание Gazeta.ru.

Также, по его словам, в Госдуме действуют штрафы за «прогул», размер штрафа составляет 51 тыс. рублей.

«Если раньше, допустим, депутат отсутствовал, и в этом не было ничего зазорного, то сейчас, если депутат отсутствует, то обязательно пишет заявление за свой счет, это экономия бюджета», — отметил спикер Госдумы.