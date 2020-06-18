Брюссель, , 15:57 — REGNUM Санкции в отношении Крыма и Севастополя, введённые Евросоюзом из-за отказа признавать воссоединение полуострова с Россией, продлены на год. Соответствующее заявление Совета ЕС распространено 18 июня.

В Совете ЕС отмечают, что ограничения продолжат действовать до 23 июня 2021 года. Решение совета в ближайшее время опубликуют в «Официальном журнале ЕС», что будет означать его вступление в силу.

Послы стран, входящих в ЕС, согласовали продление антироссийских санкций 11 июня. Решение было принято без обсуждения, письменной процедурой.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции ЕС против России были введены на фоне событий на Украине в 2014 году, они регулярно продлеваются. Два санкционных блока касаются визовых ограничений против российских граждан и ограничений против ряда госкомпаний. Третий блок запретительных мер касается Крыма.

Крым вошёл в состав России в результате референдума, который состоялся в феврале 2014 года.

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