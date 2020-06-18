Киев, 18 июня 2020, 15:48 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко в сопровождении группы поддержки приехал к зданию Печерского районного Киева, сообщило 18 июня информационное агентство «УНИАН».
Порошенко выступил перед своими сторонниками, заявив, что эксперимент с «новыми лицами» в украинской политике провалился. Он отметил, что Верховная рада не одобрила программу правительства, потому что «программы нет».
Читайте также: Премьер-министр Украины объяснил, почему Рада не поддержала его план
Экс-президент Украины уверен, что автором обвинений против него является Россия.
Он также рассказал, что против него заведено уголовное дело за разжигание межконфессиональной вражды.
Напомним, 18 июня суд должен был определить экс-президенту меру пресечения, но генеральный прокурор Украины попросила перенести заседание, поскольку у Порошенко умер отец. Тем не менее политик специально отложил похороны отца и приехал в суд.
Прокуратура требует арестовать Порошенко на период досудебного расследования с возможностью выхода под залог в размере 10 млн гривен или примерно $373 тыс.
Читайте также: Порошенко явится в суд вопреки обстоятельствам — адвокат