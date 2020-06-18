Киев, , 15:48 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко в сопровождении группы поддержки приехал к зданию Печерского районного Киева, сообщило 18 июня информационное агентство «УНИАН».

Порошенко выступил перед своими сторонниками, заявив, что эксперимент с «новыми лицами» в украинской политике провалился. Он отметил, что Верховная рада не одобрила программу правительства, потому что «программы нет».

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Экс-президент Украины уверен, что автором обвинений против него является Россия.

«Действительно, все эти обвинения написаны в Кремле, а они (власти Украины — ИА REGNUM) только транслируют их!» — сказал Порошенко.

Он также рассказал, что против него заведено уголовное дело за разжигание межконфессиональной вражды.

«За получение томоса и создание Православной церкви Украины! За решётку Порошенко за это!» — подчеркнул политик.

Напомним, 18 июня суд должен был определить экс-президенту меру пресечения, но генеральный прокурор Украины попросила перенести заседание, поскольку у Порошенко умер отец. Тем не менее политик специально отложил похороны отца и приехал в суд.

Прокуратура требует арестовать Порошенко на период досудебного расследования с возможностью выхода под залог в размере 10 млн гривен или примерно $373 тыс.

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