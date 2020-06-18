Бишкек, , 15:44 — REGNUM На проходящем в Верховном суде Киргизии процессе по делу о коррупционных преступлениях, совершенных во время модернизации Бишкекской ТЭЦ, уже второй назначенный государством адвокат заявил о том, что не может выступить в роли защитника бывшего премьер-министра Сапара Исакова, передает «Кабар».

По словам адвоката Тимура Карабаева, он не может приступить к обязанностям до тех пор, пока суд не получит от подсудимого Исакова письменное согласие на то, что его будет защищать государственный адвокат.

«До решения этого процессуального вопроса считаю рассмотрение данного дела невозможным, поскольку это нарушение рамок Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу. Пока мое участие остается открытым», — пояснил он свою позицию.

В ответ на это председательствующая на процессе судья Жаныл Мамбеталы сослалась на то, что адвокат имеет право вступать в уголовное судопроизводство только после предъявления ордера.

«Но вы, не предъявляя ордера, будучи еще недопущенным к процессу, уже высказываете свою правовую позицию и ставите условия. Вы должны предоставить ордер и только потом высказывать ходатайства и возражения», — констатировала она.

В итоге судебная коллегия Верховного суда приняла решение в очередной раз перенести процесс — на сей раз до 22 июня 2020 года.

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