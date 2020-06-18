Лондон, , 15:46 — REGNUM Угрозы через интернет поступали в российское посольство в Лондоне в последние недели. Об этом заявил 18 июня посол РФ в Великобритании Андрей Келин в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Посол отметил, что поступающие угрозы, вероятно, не связаны с массовыми протестами в рамках движения «Жизни темнокожих имеют значение». Келин затруднился предположить, какова причина атак.

«Просто есть некоторые кибератаки, я бы так их назвал. За последние недели они продолжаются», — сказал российский посол.

Он добавил, что посольство ведет необходимую работу с местными правоохранителями. Обстановку в Лондоне в этой связи он назвал «не совсем спокойной».