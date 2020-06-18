Севастополь, 18 июня 2020, 15:40 — REGNUM Накануне местных выборов и всеобщего конституционного голосования к появлению антикоррупционных рейтингов следует относиться настороженно, Севастополь ничем кардинально не отличается от других субъектов страны в этом смысле. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 июня высказал политолог Владимир Джаралла.
По его словам, если говорить об объективных показателях более низкого уровня коррупции в Севастополе, чем в других регионах страны, они связаны с небольшими территориальными размерами субъекта Федерации, где проще контролировать ситуацию.
Он также подчеркнул, что в Крыму, который не попал ни в верхние, ни в нижние строчки антикоррупционного рейтинга, ситуация отличается от севастопольской.
Напомним, по данным доклада генпрокурара РФ Игоря Краснова, Севастополь оказался в числе регионов с наименьшим уровнем коррупции. Помимо него в низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, и Ямало-Ненецком автономном округе. Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.
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