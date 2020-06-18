Тбилиси, , 15:33 — REGNUM В связи с событиями 20 июня вопросов у общества немало, но главное в том, что в тот день правоохранительные органы Грузии сумели предотвратить большую дестабилизацию. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя событие годичной давности и планы оппозиции по организации акции в память о так называемой «ночи Гаврилова».

«Вопросов в связи с 20 июня задают очень много: кто отдал приказ, стреляли прицельно или нет. Но все это второстепенные вопросы. Главное для меня состоит в том, что 20 июня, спустя год, два или много лет, останется тем действием, которым правоохранительная система Грузии сумела предотвратить в стране большую дестабилизацию и беспорядки. Это был штурм парламента, штурм государственных ведомств, который не допустили министерство внутренних дел, каждый его сотрудник и вся правоохранительная система в целом», — подчеркнул премьер.

Напомним, что 20 июня соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вначале сорвали проведение в здании парламента в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что ее председатель, российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло председателя парламента Грузии. Затем по призыву оппозиции у здания парламента собрались ее сторонники и так называемые «гражданские активисты», среди которых было немало мускулистых мужчин в черном, и начали акцию протеста против «российской оккупации», которая постепенно переросла в антиправительственный митинг.

Кульминацией событий стало вторжение части митингующих во двор парламента и попытки захвата самого здания законодательного органа. После такого развития событий было принято и осуществлено решение о разгоне митинга. Полиция и спецназ применили спецсредства, в результате чего несколько рядовых участников акции получили ранения в глаз. Этот факт постоянно использует оппозиция, пытаясь сравнить действия нынешнего правительства с теми разгонами акций оппозиции, которые устраивало «Единое национальное движение» в бытность свою у власти.

Сегодня лидеры оппозиции, состоящей из распавшегося на отдельные составляющие «Единого национального движения», утверждают, что в этом году 20 июня в Тбилиси состоится памятная и абсолютно мирная акция.