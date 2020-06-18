Москва, , 15:31 — REGNUM Авторы законопроекта о работе мессенджеров при ЧС не намерены отзывать его из Госдумы, заверил депутат Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

«Законопроект мы отзывать не будем, он шире, чем только про Telegram, он в целом про блокировки. Я, конечно, очень рад сегодняшнему решению: государство признало очевидное и нашло в себе силы выйти из плохой ситуации», — отметил Тумусов в ТГ-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены, заверили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную основателем мессенджера готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Требования о блокировке Telegram сняты по согласованию с Генпрокуратурой РФ.

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