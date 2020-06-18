Белград, , 15:35 — REGNUM Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не высказывал претензий в адрес России, связанных с помощью тем или иным странам в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил 18 июня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Белграде с главой сербского МИД Ивицей Дачичем.

Лавров рассказал о недавнем телефонном разговоре с Боррелем. Он подчернул, что не услышал никаких претензий ни в адрес Москвы, ни в адрес Пекина в связи с тем, что происходит в плане борьбы с пандемией.

Ранее глава российского МИД в статье для китайской газеты Global Times отметил, что Россию обвиняют в желании воспользоваться пандемией ради «укрепления геополитического влияния». Якобы для этого Москва оказывает другим странам гуманитарное и медицинское содействие. Он подчеркнул, что ситуация дошла до запретов некотрым странам обращаться к России за помощью.

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