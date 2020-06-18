Киев, , 15:23 — REGNUM Народный депутат Верховной рады и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук показал фрагмент Библии Гутенберга от 1455 года, которую ранее внес в ежегодную декларацию.

Об этом сообщает 18 июня информагентство Reuters.

ИА REGNUM напоминает, что ранее информация о том, что в официальной декларацииМедведчука за 2019 год в качестве имущества указан «фрагмент Библии Гутенберга 1455 года» вызвала серьезный резонанс. В частности, в конце мая немецкие ученые попросили депутата обнародовать всю информацию об имеющемся у него фрагменте Библии и предоставить фото международным исследователям. В обращении отмечалось, что уже многие десятилетия исследование книг Гутенберга «является отдельным научным направлением в истории мировой культуры».

Сейчас Медведчук рассказал агентству, что по совету консультантов приобрел фрагмент в 2011—2012 годах, но при этом не стал называть цену такой покупки.

В то же время агентство от себя отмечает, что в 2016 году на аукционе в Нью-Йорке один листок из Библии Гутенберга продали за $47,5 тыс. долларов.

«Я купил его (фрагмент) сразу и честно, даже не торговался за цену», — сказал украинский политик.

Также он добавил, что этот фрагмент взят из Библии, приобретенной в прошлом веке американским продавцом книг Габриэлем Уэллсом, который продавал свою копию по частям.