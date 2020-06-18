Белград, , 15:28 — REGNUM В Белграде вопрос о возможности вступления Сербии в состав Североатлантического блока (НАТО) не рассматривается. Об этом 18 июня рассказал председатель правительства, министр иностранных дел страны Ивица Дачич в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Касательно НАТО — у нас нет никаких отношений с ними. То есть, у нас есть отношения в плане партнерства для мира, но членство в НАТО никогда не обсуждается», — заявил он.

Также Дачич отметил, что этот вопрос является настолько определенным для страны, что его не обсуждает и сербская общественность, так как тоже знает об этом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что одобрение со стороны России потребуется для любого окончательного решения вопроса по Косово.