Киев, , 15:34 — REGNUM В Донбассе может действовать «специальный режим правосудия», в случае, если регион будет захвачен боевиками ВСУ. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников во время онлайн-дискуссии в аналитическом центре Chatham House, сообщила 17 июня пресс-служба министерства Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий».

«Один из ключевых компонентов государственной политики в этой сфере — комплекс мероприятий переходного правосудия… На будущее мы прорабатываем возможность создания специального режима, который будет предусматривать особую модель осуществления судопроизводства и за счет этого стимулировать инвестиционный поток», — рассказал он.

Резников отметил, что украинские власти считает большинство жителей Донбасса «заложниками» в руках неких неизвестных «оккупантов».

"Мы должны отделить так называемых «шахтёров» на российских танках, от настоящих шахтеров», — добавил чиновник.

Он также подчеркнул, что идея особого статуса Донбасса в составе Украины неприемлема и даже не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «лукавыми» разговоры украинской стороны о необязательности выполнения Минских соглашений, а также отметил, что «западным партнёрам» должно быть стыдно за своих «подопечных».

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Напомним, Киев отрицает гражданский характер войны в Донбассе, а также тот факт, что против украинских оккупантов воюют местные жители. Пропагандисты на Украине объясняют конфликт «российской агрессией», несмотря на то, что он начался после вооружённого госпереворота в Киеве.