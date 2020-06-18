Париж, , 15:13 — REGNUM Франция хочет контролировать всю производственную цепочку парацетамола на территории страны, сообщает Le Figaro.

«Таким образом, ведется работа с Seqens, Upsa и Sanofi, так что в течение трёх лет Франция сможет производить, упаковывать и распространять парацетамол», — говорится в совместном заявлении государственного секретаря при министерстве экономики Франции Аньез Паннье-Рунашер и министра здравоохранения страны Оливье Верана.

Заявление также дополняет меры, объявленные ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном, включая 200 млн евро для создания производственной инфраструктуры в фармацевтической промышленности.

«Правительство уже выбрало шесть проектов на общую сумму 78 млн евро», — отметил Оливье Веран.

Наконец, восемь французских проектов были отобраны в рамках конкурса EIC (Европейский совет по инновациям). На их исследования будет выделено 57,4 млн евро. Четыре из них (Cypheme, Archeon, Osivax и Xenothera) напрямую связаны с исследованиями в области борьбы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция намерена заключить соглашение о плане восстановления экономики между двадцатью семью государствами — членами Европейского союза (ЕС) в июле.

Читайте также: Франция отмечает 80-ю годовщину со дня обращения Шарля де Голля к нации

Читайте ранее в этом сюжете: Франция хочет в июле заключить соглашение о восстановлении экономики ЕС