Москва, , 15:12 — REGNUM Выплаты в 10 тыс. рублей на фоне спада экономики из-за коронавируса будут распространены на семьи с детьми и от 16 до 18 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Два месяца назад я писал письмо Владимиру Путину о начислении выплат по 10 тыс. рублей на всех детей, включая находящихся в возрасте от 16 до 18 лет. Это решение будет принято», — написал Шеин в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 мая 2020 года депутат Госдумы Шеин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, где обратил внимание на то, что выплата в 10 тыс. рублей не распространяется на семьи с детьми в возрасте 16 и 17 лет.

Президент РФ ввел антикризисную помощь для семей с детьми от трех до 16 лет. Мера вызвала ажиотаж и привела к сбоям в работе портала «Госуслуги».

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