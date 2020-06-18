Анкара, , 15:19 — REGNUM Турция предоставила медицинскую помощь Чаду для борьбу с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

«Самолет вооруженных сил Турции, на борту которого находились медикаменты, подготовленные по указанию президента Реджепа Эрдогана, приземлился на авиабазе в Чаде», — отмечается в заявлении.

Помимо медицинских препаратов, Чаду также была предоставлена машина скорой помощи.

Напомним, Турция и Чад подписали ряд соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, в рамках которых и была предоставлена указанная медицинская помощь.