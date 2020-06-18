Мапуту, , 15:15 — REGNUM Военнослужащим и медицинским работникам в Мозамбике начнут выдавать «доплату за риск». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президента Филипе Ньюси на мероприятии по случаю 60-й годовщины резни в городе Муэда, расположенном в провинции Кабу-Дельгаду.

В течение последних двух с половиной лет солдаты ведут боевые действия с исламистскими боевиками в богатой газом провинции Кабу-Дельгаду. Президент Ньюси также высоко оценил мужество войск в борьбе с действующими в центральных районах страны мятежниками, которые отказались от разоружения.

Он также отдал дань уважения медицинским работникам, заявив, что во время пандемии коронавируса они тоже рискуют своими жизнями во благо нации.

Напомним, что резня в Муэде произошла 16 июня 1960 года, когда колониальные португальские войска обстреляли демонстрацию мирных жителей, которые требовали независимости. Неизвестно, сколько именно человек погибло во время резни в Муэде, однако по оценкам властей Мозамбика жертвами стали 600 человек.

Президент Ньюси подчеркнул, что они были варварски убиты потому, что они сказали «нет угнетению и игу колониализма». Он добавил, что память о резне в Муэде — это не только напоминание о жестокости колониальной администрации, но и напоминание о том, что Мозамбик — свободная страна, несмотря на проблемы, с которыми она сталкивается.

Для борьбы с насилием в Кабу-Дельгаду правительство создало агентство для развития региона, сообщил президент.