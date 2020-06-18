Белград, , 15:03 — REGNUM Имеющий мандат ООН на роль посредника в диалоге Сербии и Косово Евросоюз не должен самоустраняться от своих обязанностей и выполнять их эффективно. Об этом 18 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия исходит из того, что Европейский союз… не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно», — сказал глава МИД РФ после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что одобрение со стороны России потребуется для любого окончательного решения вопроса по Косово. Также он отметил, что это будет необходимо и на уровне Совбеза ООН, и как с точки зрения сербского партнера, всегда поддерживавшего сербскую сторону.

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