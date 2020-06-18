Харьков, Украина, , 15:13 — REGNUM Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко обратно в проспект Маршала Жукова, сообщил 17 июня местный ресурс «Объектив».

"По иску ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассмотрено решение Харьковского горсовета от 26 февраля о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Это решение отменено, поскольку оно признано противоправным», — рассказали в суде.

Радикалы утверждают, что название чего-либо в честь Жукова нарушает украинский закон о «декоммунизации». В свою очередь в горсовете считают, что Жуков не занимал высоких должностей в КПСС, при этом под его командованием Украину освободили от нацистов.

В мэрии заявили, что решение суда будет обжаловано.

Напомним, ранее неизвестные вандалы несколько раз обливали краской памятник Жукову, установленный возле одноимённого проспекта в Харькове.

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