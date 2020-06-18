Харьков, Украина, 18 июня 2020, 15:13 — REGNUM Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко обратно в проспект Маршала Жукова, сообщил 17 июня местный ресурс «Объектив».
Радикалы утверждают, что название чего-либо в честь Жукова нарушает украинский закон о «декоммунизации». В свою очередь в горсовете считают, что Жуков не занимал высоких должностей в КПСС, при этом под его командованием Украину освободили от нацистов.
В мэрии заявили, что решение суда будет обжаловано.
Напомним, ранее неизвестные вандалы несколько раз обливали краской памятник Жукову, установленный возле одноимённого проспекта в Харькове.
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