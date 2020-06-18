Рязань, , 15:05 — REGNUM Ирина Петина наделена полномочиями представителя правительства Рязанской области в Совете Федерации РФ. Соответствующее постановление за подписью губернатора Николая Любимова опубликовано 18 июня. До этого она занимала пост заместителя министра здравоохранения региона.

Губернатор Николай Любимов отметил, что Ирина Петина обладает юридическими знаниями, разбирается в бюджетной системе.

«Надеюсь, что она будет представлять Рязанскую область в Совете Федерации на достаточно высоком уровне, потому что здравоохранение и его развитие для нашего региона очень важно. Нам необходимо вопросы здравоохранения и другие вопросы социальной направленности решать очень активно, очень профессионально, очень настойчиво, и я думаю, что Ирина Александровна с этой ролью справится», — сказал глава региона в интервью телеканалу ТКР.

Ирина Петина займёт место Олега Ковалёва, который скоропостижно скончался 11 мая.

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