Саратов, , 15:02 — REGNUM Коррупционные скандалы в Саратовской области регулярно происходят по причине того, что в регионе происходит борьба различных властных кланов за усиление своего влияния. Об этом 18 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ).

Комментируя данные Генеральной прокуратуры РФ, согласно которым Саратовская область вошла в десятку регионов с наиболее высоким уровнем коррупции, депутат отметил, что причина этого в том, что борьба различных властных групп за влияние периодически выливается в уголовные дела, которые и создают статистику коррупционных преступлений.

«Они борются и друг друга сдают. Думаю, уровень коррупции во всей стране одинаково высокий, но здесь клановая борьба это выдает. Семейственность, клановость сказывается с конца 90-х. И разборки, когда один властный клан пытается сдать другой, за счёт этого информация выходит. Но то, что уровень коррупции здесь высоченный — однозначно. Люди, которые являются депутатами, у них огромный бизнес, у родственников сотрудников администрации есть бизнес. В Энгельсе, а это второй по величине город области, — четвёртый его глава уходит с различного рода коррупционными скандалами. Где-то это заканчивается судом, где-то просто появляется информация в СМИ, и он быстро сваливает», — сказал Анидалов.

При этом громкие антикоррупционные расследования в регионе, по мнению саратовского депутата, не могут быть показателем борьбы с самой коррупцией. Скорее это является борьбой кланов, когда один таким образом забирает сферу влияния у другого.

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