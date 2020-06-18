Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Внутренних и внешних врагов Грузии нужно лишить возможности для политических спекуляций вокруг дела о задержании гражданина России Васамбека Бокова. Об этом 18 июня сказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинского «Общественное телевидение».

Глава грузинского правительства отметил, что правоохранительная система должна провести расследование, как можно скорее, чтобы не дать возможности вольно трактовать события тем, кто хочет принести вред Грузии.

«Обществу должна быть предоставлена абсолютно прозрачная картина, чтобы не дать врагам внутри страны и за её пределами повода для политических спекуляций», — сказал Гахария.

Он добавил, что предотвращение тяжкого преступления правоохранителями — это уже якобы факт.

Напомним, несмотря на возражения Службы государственной безопасности Грузии, оппозиционный канал «Мтавари архи» с 15 июня постоянно публикует сообщения, будто задержанный СГБ Боков готовил покушение на скандально известного журналиста Георгия Габунгию. Задержанного гражданина России правоохранители обвиняют в использовании поддельных документов.

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