Белград, , 14:44 — REGNUM Российская позиция по косовскому урегулированию неизменна, и она основывается на необходимости разработки такого решения, которое будет соответствовать международному праву. Об этом в очередной раз заявил глава российской дипломатии Сергей Лавров 18 июня в Белграде, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Лавров подчеркнул, что Москва будет поддерживать любые шаги и инициативы, которые помогут Белграду и Приштине достичь жизнеспособного, взаимоприемлемого решения косовского вопроса на основе Резолюции СБ ООН 1244.

«Напомню, что именно по настоянию России в этой резолюции подтверждена территориальная целостность Сербии», — заявил Лавров во время совместной с президентом Вучичем пресс-конференции, которую транслировал официальный сайт внешнеполитического ведомства России.

Глава российской дипломатии уточнил, что такое решение должно получить одобрение СБ ООН.

«Считаем, что форсировать так называемую окончательную нормализацию, подгонять ее под какие-либо искусственные сроки, было бы контрпродуктивно. Мы согласимся, как не раз говорил президент Путин, только с таким решением, которое устроит самих сербов, защищающих своих законные права и интересы в Косово», — отметил министр.

Лавров также коснулся посреднической роли Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины. По его словам, ЕС, который имеет мандат ГА ООН на роль посредника в диалоге между Белградом и Приштиной, «не должен самоустраняться от своих обязанностей и должен выполнять их беспристрастно и эффективно, добиваясь выполнения всех решений, которые были достигнуты ранее».

«Имею в виду, в частности, решение о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, о котором сейчас многие предпочитают не вспоминать, но которое было достигнуто между Белградом и Приштиной при помощи ЕС и которое сейчас, к сожалению, откровенно саботируется косовоалбанской стороной», — добавил Сергей Лавров.

Напомним, что министр Лавров 18 июня прибыл в Белград с первым своим после пандемии коронавируса визитом.