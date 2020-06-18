Белград, , 14:42 — REGNUM Сербию ждет исключительно тяжелый период по проблеме Косово, заявил 18 июня президент республики Александр Вучич.

«Не хочу скрывать, нас ждет исключительно тяжелый период, в котором мы столкнемся с большим давлением для осуществления неких планов, которые мы официально и неофициально не получали», — сказала Вучич после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вучич заявил, что одобрение со стороны России потребуется для любого окончательного решения вопроса по Косово. Также он отметил, что это будет необходимо и на уровне Совбеза ООН, и как с точки зрения сербского партнера, всегда поддерживавшего сербскую сторону.

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