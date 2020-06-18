Белград, 18 июня 2020, 14:41 — REGNUM Заявления официальных лиц Украины о необязательности выполнения Минских соглашений говорят об их заблуждениях, либо о недобросовестных намерениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июня, общаясь с журналистами в Белграде.
Он отметил, что многие украинские политики используют тему конфликта в Донбассе во внутриполитической борьбе. Кроме того, украинская сторона открыто говорит о том, что Минские договорённости позволяют сохранять антироссийские санкции.
Лавров добавил, что Россия много раз обращалась к международным структурам и иностранным государствам с просьбой вразумить представителей Киева и заставить их выполнять взятые на себя обязательства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель РФ в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил о том, что украинская сторона считает Минские соглашения рекомендациями, которые выполнять не обязательно.
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