Белград, , 14:41 — REGNUM Заявления официальных лиц Украины о необязательности выполнения Минских соглашений говорят об их заблуждениях, либо о недобросовестных намерениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июня, общаясь с журналистами в Белграде.

«Заявления, которые мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера — это всё от лукавого, либо от незнания предмета», — прокомментировал Лавров.

Он отметил, что многие украинские политики используют тему конфликта в Донбассе во внутриполитической борьбе. Кроме того, украинская сторона открыто говорит о том, что Минские договорённости позволяют сохранять антироссийские санкции.

«Я думаю, что нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность минских соглашений, должно быть стыдно за таких своих подопечных», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Россия много раз обращалась к международным структурам и иностранным государствам с просьбой вразумить представителей Киева и заставить их выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель РФ в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил о том, что украинская сторона считает Минские соглашения рекомендациями, которые выполнять не обязательно.

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