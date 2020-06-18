Вена, , 14:37 — REGNUM Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в министерство иностранных дел ФРГ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Тиргартене. Об этом 18 июня заявил глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с австрийским коллегой в Вене.

По его словам, посол приглашен в министерство для разъяснения российской стороне позиции Германии по этому вопросу. Маас добавил, что правительство ФРГ оставляет за собой право на дальнейшие меры.

Напомним, 18 июня генеральная прокуратура Германии направила в суд дело об убийстве гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года. Основным подозреваемым является гражданин России.

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