Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Сотрудники спецназа МВД Грузии, разогнавшие 20 июня 2019 года толпу протестующих в Тбилиси, выполняли свой долг и не позволили дестабилизировать ситуацию в стране. Так объяснил журналистам действия правоохранителей премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Главу грузинского правительства попросили прокомментировать события годичной давности. По его мнению, вопросы о том, кто отдал приказ, и стреляли ли правоохранители резиновыми пулями прицельно, имеют вторичное значение.

«Для меня главное, что пройдет ли с 20 июня год, два или множество лет, это было действие, которым МВД и правоохранительная система Грузии предотвратили в стране большую дестабилизацию и беспорядки», — сказал Гахария.

Он отметил, что толпа начала штурмовать институт государственной власти — парламент. Долг сотрудников МВД состоял в том, чтобы это предотвратить, что они и сделали.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 июня в Тбилиси у здания парламента назначена протестная акция, посвященная годовщине прошлогодних событий. Организаторы заявили, что будут требовать наказания виновных в жестком разгоне демонстрации в 2019 году.

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