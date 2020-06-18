18 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 14:27 — REGNUM Расовые протесты в США, на первый взгляд, идут на спад. Во всяком случае их символ, CHAZ (Автономная зона Капиталийского холма, Capitol Hill Autonomous Zone), этот парафраз киевского Майдана 2014 года, съежился вдвое и теперь занимает только три квартала в Сиэтле. Создание подобного рода Майданов в Чикаго, Портленде и Нэшвилле до конца доведено не было.

Протест в США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Самых значимых достижений первого этапа протестов, с моей точки зрения, было два:

Появление несистемных мобилизационных лидеров, способных быстро зажечь толпу на свершение новых подвигов. Таких как, например, Кшама Савант, возглавившая 11 июня захват мэрии Сиэтла или Раз Симон, обозначивший себя там как «военачальник» и «комендант».

Участие в протестах, открыто обозначенных как «черные», представителей гражданских организаций латиноамериканцев (Del Barrio), азиатов Тихоокеанского региона (BAYAN USA), коренных аборигенов (American Indian Movement). Создается ощущение формирования единого интеррасового фронта, и это удивительно: еще несколько лет назад противоречия между чернокожими и латинос казались непреодолимыми.

Но это не финиш, а только привал. Расовым протестам, которые тщательно поддерживаются и стимулируются администрациями «синих» (демократических) штатов в США не дадут затихнуть до решения главного политического вопроса этого года — судьбы президентского кресла.

Майдан за океаном планируется «на всю Америку». Судя по карте отключения связи — от штата Вашингтон на Западе до города Вашингтон, округ Колумбия на Востоке. Www.businessinsider.com

Ведь власть, все равно, рождает винтовка (Мао Цзедун). А «винтовка» внутри страны — это, в первую очередь, полиция, против которой и направлено острие «черных» протестов, в которых подавляющее большинство — белые сторонники демократической партии. Республиканец Трамп это прекрасно понимает и, дабы не допустить разгона полиции, как института, сам становится во главе ее реформирования.

16 марта президент подписал «Исполнительный приказ о безопасности полиции для общественной безопасности» (Executive Orderon Safe Policing for Safe Communities). Наиболее яркие моменты этого приказа — запрещение использования удушающих приемов (отчего и погиб Флойд) и создание базы данных для отслеживания случаев чрезмерного проявления силы. В таких условиях копам работать будет, конечно, сложнее — уже дубинкой особо не помашешь, но сам полицейский аппарат сохраняется и даже усиливается значения там Генерального прокурора, который является сторонником Трампа.

Вывод напрашивается сам: Трамп отчаянно «сражается за полицию».

И предвыборные «сражения», похоже, происходят не только за копов. Поздно вечером 15 ноября у меня внезапно прервался разговор с моими знакомыми из Лос-Анжелеса. Сначала подумал: «Ну, бывает…». А потом оказалось, что в это время в США «в течение более 10 часов тысячи пользователей мобильных телефонов T-Mobile в городах по всей стране в понедельник испытывали перебои в работе мобильных телефонов». На следующий день Business Insider разместил карту отключений, из которой следует, что «атаке» была подвергнута мобильная связь преимущественно в демократических (синих) штатах США. Причем коснулась она не только T-mobile, но и AT & T, и Verizon, то есть, «прима-тройки» операторов сотовой связи в США.

Я спрашивал у знакомых и на восточном, и на западном побережье — и ответ один: такого массового отключения телефонов на всей территории страны в Соединенных Штатах не было никогда. Федеральная комиссия по связи США начала расследование, но демократы не ожидая итогов уже прямо намекнули на роль Трампа в этом инциденте: «В свете этой DDoS-атаки напоминаем о том, что @realDonaldTrump упразднил должность координатора по кибербезопасности в НСК в 2018 году. А в 2019 году по меньшей мере дюжина высокопоставленных чиновников уволились из миссии по кибербезопасности, созданной при Обаме». Можно, конечно, прислушаться к этим словам конгрессмена-демократа Тэда Лиу, но можно и вспомнить Притчи Соломона: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним».

Беспорядки в США. Полицейские Атланты приклонили колено перед протестующими Цитата из видео на YouTube

В любом случае можно допустить, что «сбой» 15 июня — это попытка тестирования технологии манипулирования (управления) всей сотовой сетью страны с целью контроля инфомационного потока. И вспомнить, что связь — это главная проблема любого Майдана. Контролирующий связь может с одинаковым успехом его и мобилизовать, и распустить. Позволю себе небольшой сюжет из истории гонконгского майдана 2014 года: «И сотовую сеть глушить даже не обязательно — достаточно, как делали шутливые китайские ватники, адресно присылать SMS вида «Студент Лю, мы узнали, что Вы отчислены из университета за 5 прогулов подряд. Это не беда — наш сайт о работе поможет Вам найти своё призвание. Вакансии строительных рабочих, официантов, водителей» — и страшный, полный боли крик юного креакла, который при конкурсе 280 человек на одно место поступил год назад на что-нибудь экономическое или юридическое, слышен даже на Мадагаскаре» (Руслан Карманов. Инструкция по предотвращению майданов).

И, если моя версия имеет право на жизнь, то Майдан за океаном планируется «на всю Америку». Судя по карте отключения связи — от штата Вашингтон на Западе до города Вашингтон, округ Колумбия на Востоке. А поскольку победители в «гонке за полицию» не преминут ее использовать, то киевский Майдан покажется цветочками.

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