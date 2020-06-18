Вильнюс, , 14:26 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая перед парламентом с ежегодным посланием сегодня, 18 июня, назвал Белорусскую АЭС «двенадцатилетней ошибкой Литвы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Давайте признаем — Островецкая АЭС (так в Литве называют БелАЭС — прим. ИА REGNUM) это и наша 12-летняя ошибка. Перекидывание ответственности на финише участникам этой эстафеты команде не поможет», — заявил Науседа, призывая все политические партии сплотиться в борьбе с БелАЭС и недопущением электроэнергии со станции на рынок ЕС.

Её Науседа видит в обеспечении «самых высоких международных экологических стандартов и стандартов безопасности» для АЭС, которые строятся неподалёку от границ ЕС.