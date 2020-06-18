Москва, , 14:28 — REGNUM Рейтинг регионов по уровню коррупции, составленный Генеральной прокуратурой РФ, вероятнее всего, не отражает в полной мере реальное положение дел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Поводом усомниться в объективности рейтинга для депутата стал тот факт, что Москва не попала в перечень регионов с самым высоким уровнем коррупции. Хотя, по мнению Енгалычевой, столица в реальности вполне может возглавить рейтинг, ведь именно здесь сосредоточены самые крупные финансовые ресурсы среди всех других регионов страны.

«По моему мнению, Москва должна быть номером один, а Московская область или Санкт-Петербург на втором месте», — отметила Енгалычева.

Эту позицию она объяснила тем, что уровень коррупции с большой долей вероятности напрямую связан с объёмом денежных средств, сосредоточенных в регионе.

«В Москве и Московской области больше всего крутится денег. Соответственно, и коррупция здесь может быть в разы выше», — сказала Енгалычева.

Депутат не исключила, что низкие позиции Москвы и Подмосковья в рейтинге коррупционных регионов связаны с тем, что коррупционные схемы здесь могут быть более изощрёнными и хитрыми.

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