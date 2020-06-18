Москва, , 14:19 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» достроят, несмотря на давление США, считает директор департамента общественного сотрудничества министерства иностранных дел России Николай Кобринцев. Об этом он заявил 18 июня на онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Здесь я личную оценку высказываю: «Северный поток — 2» будет достроен, может быть, с трудностями, но в строй будет введен», — сказал директор департамента.

По его мнению, Германия заинтересована в строительстве газопровода. Кобринцев считает, что страны ЕС не позволят США навязать покупку дорогостоящего сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня глава комитета немецкого бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна ответить США на санкции против проекта «Северный поток — 2».

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