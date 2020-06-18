Киев, , 14:20 — REGNUM Нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль стал «очередной жертвой на заклание» при президенте страны Владимиром Зеленском, заявила в Раде сегодня, 18 июня, экс-премьер страны и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Тимошенко считает, что с момента назначения на пост 4 марта Шмыгаль не назначил самостоятельно ни одного министра и не разработал самостоятельно «ни одной тактики и стратегии».

«Он живет в парадигме внешнего управления и теперь за это будет платить своей должностью», — прогнозирует политик.

Депутат сослалась на последние соцопросы, которые показывают рейтинг доверия правительству Шмыгаля на уровне 9%.

«Поэтому сейчас и находится очередная жертва, на которую власть сбрасывать ответственность за хаос в государстве, собственную беспомощность и политику, которая сознательно ведется против национальных интересов Украины и против каждого украинца», — отметила Тимошенко.

Она считает, что в ходе сегодняшнего голосования нынешнее правительство Украины «получило билет на выход».

ИА REGNUM напоминает — сам Шмыгаль считает, что провал программы деятельности его правительства Радой (207 голосов за при 226 необходимых) не является причиной для отставки нынешнего кабмина.