Москва, 18 июня 2020, 14:13 — REGNUM Из-за политической ситуации в США протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, не закончатся до ноября, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 18 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, может получить более 1 миллиона долларов пенсионных пособий в течение своих пенсионных лет, даже если будет осуждён за это убийство.