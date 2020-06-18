Москва, , 14:13 — REGNUM Из-за политической ситуации в США протесты, связанные со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, не закончатся до ноября, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 18 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это не пройдёт до ноября. Миллениалы очень быстро собираются, но их очень трудно удержать. Обычно массовые акции, связанные с сегментом 34-минус, разрушаются через три-четыре месяца. Людям очень сложно находиться в этой ситуации. Им необходимо куда идти, чего-то добиваться, с кем-то сталкиваться. Но эта схема так работает, если нет внутренней поддержки. Но есть политический подтекст, который создаёт удлинение этого процесса до ноября», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, может получить более 1 миллиона долларов пенсионных пособий в течение своих пенсионных лет, даже если будет осуждён за это убийство.