Копенгаген, , 14:19 — REGNUM Дания продолжает постепенно открывать свои границы. Согласно новому решению датского правительства, власти открывают границу для международного сообщения с некоторыми странами ЕС и Шенгенской зоны. Однако большинство граждан Швеции по-прежнему не смогут посещать страну, однако для некоторых шведов датчане сделали исключение. Об этом 18 июня со ссылкой на заявление правительства Дании сообщила шведская газета Kvällsposten.

После того, как ранее Дания восстановила международное сообщение с Германией, Норвегией и Исландией, с 27 июня границы Дании будут снова открытыми для всех граждан ЕС, а также Великобритании. Естественно, своим гражданам датские власти также разрешили выезд во все Европейские страны.

Швеция и Португалия считаются странами, находящимися в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, полноценное сообщение с которыми в настоящее время невозможно. Однако правительство Дании предусмотрело некие исключения: Швеция и Португалия считаются «странами карантина», гражданам которых не разрешается въезжать на территорию Данию. Чтобы считаться «открытой страной» с точки зрения датских властей, в любой стране количество новых случаев заражения должно быть ниже 20 человек на 100 000 населения в неделю.

Тем не менее, даже признавая Швецию «страной карантина», жители таких шведских регионов, как Сконе, Вестерботтен и Сёдерманланд (провинции Швеции, пограничные с Данией), смогут посещать Данию.